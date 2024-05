Mladina o enakopravnosti (17. 5.)

Ljubljana, 17. maja - Grega Repovž v uvodniku Pismo Arnetu Hodaliču piše o enakopravnosti. Zadnjih deset let so si končno upali v javnost stopiti ljudje, ki jim spol ni tako relevantna kategorija. Povsod so, a ponekod so preganjani, tepeni in skriti. Svet, kjer smo vsi enakopravni, je lepši, zato bi morali sprejeti tudi tiste, ki nočejo biti zaznamovani s spolom, meni.