Večer o pravici do splava (18. 5.)

Maribor, 17. maja - Petra Lesjak Tušek v se komentarju Pravica (za)ženske sprašuje o tem, kdo se boji samoodločbe žensk in bi kratil pravico do svobodnega odločanja o rojevanju otrok. Ob tem pa poudarja, da naj slogan moj glas, moja izbira obvelja tudi za evropske volitve, saj so tudi te so priložnost, da (so)odločamo v prid demokraciji.