Pregled - šport, 16. 5. (četrtek)

Ljubljana, 16. maja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v četrtek, 16. maja.

LJUBLJANA - Slovenskim kajakašem na domačem evropskem prvenstvu v Tacnu v krosu ni uspelo ponoviti uspeha z zadnjega prvenstva, na katerem je Ajda Novak osvojila kolajno. Novak je tokrat izpadla že v četrtfinalu, enako velja za Tineta Kanclerja, slovensko čast je reševala Eva Terčelj, bronasta z lanskega svetovnega prvenstva, tokrat je izpadla v polfinalu.

OKLAHOMA CITY - Košarkarji Dallas Mavericks so v peti tekmi polfinala zahodne konference severnoameriške lige NBA premagali Oklahomo City Thunder s 104:92 in povedli s 3:2 v zmagah. Blestel je slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je dosegel trojni dvojček - 31 točk, 10 skokov in 11 podaj.

LJUBLJANA - Za posamično olimpijsko slovensko zlato na igrah v Parizu bo iz državnega proračuna in Olimpijskega komiteja Slovenije na voljo 70.000 evrov, trener bo dobil 67.000 evrov, v kolektivnih panogah bo ekipa dobila 390.000 evrov, je povedal predsednik OKS Franjo Bobinac ob robu delovnega srečanja s predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez.

PESCARA - Francoz Julian Alaphilippe je zmagovalec 12. etape kolesarske dirke po Italiji, slovenski as Tadej Pogačar pa ostaja na prvem mestu v skupnem seštevku.