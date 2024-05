Pregled - svet, 16. 5. (četrtek)

BRATISLAVA - Zdravstveno stanje slovaškega premierja Roberta Fica po sredinem poskusu atentata ostaja resno, a stabilno. Slovaški notranji minister Matuš Šutaj Eštok je po seji sveta za nacionalno varnost potrdil, da so proti napadalcu vložili obtožnico zaradi poskusa umora. Napadalec je deloval sam, napad je bil politično motiviran, je dejal Eštok. Novoizvoljeni predsednik Slovaške Peter Pellegrini in odhajajoča predsednica Zuzana Čaputova sta v luči napetosti v družbi stranke pozvala, naj začasno ustavijo ali vsaj omilijo predvolilne dejavnosti pred evropskimi volitvami.

GAZA/RAMALA - Izraelska vojska je nadaljevala z napadi na Gazo. Obrambni minister Joav Galant je napovedal, da se bo povečalo število izraelskih vojakov v Rafi na skrajnem jugu Gaze ter okrepile izraelske operacije na območju. Čeprav je Galant zavezan zatrtju Hamasa, pa nasprotuje temu, da bi Izrael po vojni prevzel oblast v Gazi, s čimer se zoperstavlja izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju.

HAAG - Izraelski genocid v Gazi je dosegel novo in grozljivo stopnjo, so na zaslišanju na Meddržavnem sodišču povedali predstavniki Južne Afrike. Sodišče so pozvali, naj Izraelu odredi ustavitev ofenzive v Rafi in zagotovitev dostave humanitarne pomoči v enklavo.

MANAMA - Vrh Arabske lige je v skupni deklaraciji pozval k takojšnji prekinitvi spopadov v Gazi ter napotitvi mirovnih sil ZN na palestinska ozemlja. Voditelji poudarjajo, da izraelska agresija na prebivalce Gaze pomeni zgodovinsko prelomnico, arabska ljudstva pa ne bodo pozabila nasilja izraelskih okupatorjev. Vrha se je udeležil tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki je ponovno pozval k dogovoru o prekinitvi ognja v Gazi.

PEKING - Ruski predsednik Vladimir Putin je prispel na dvodnevni obisk na Kitajsko ter se srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. Voditelja sta podpisala sporazum o poglobitvi strateškega partnerstva med državama. Strinjala sta se o potrebi po politični rešitvi vojne v Ukrajini. Kitajska je pripravljena sodelovati z Rusijo pri podpori poštenosti in pravičnosti v svetu, so po srečanju sporočili v Pekingu.

KIJEV/BRUSELJ - Potem ko je ukrajinska vojska v zadnjih dneh priznala taktične uspehe ruskih sil in se umaknila z nekaterih položajev v harkovski regiji, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dejal, da so uspeli delno stabilizirati položaj na bojišču. Rusija nima zmogljivosti za strateški preboj pri ukrajinskem Harkovu, je po zasedanju vojaškega odbora zveze Nato povedal vrhovni poveljnik Natovih sil v Evropi, ameriški general Christopher Cavoli. Izrazil je prepričanje, da bo ukrajinska vojska uspela zadržati frontno črto.

KOEBENHAVN/BRUSELJ - Notranji ministri 15 članic EU, med njimi danski, avstrijski, italijanski in grški, so v sredo v pismu Evropski komisiji poudarili, da je treba poleg migracijskega pakta, ki je bil dokončno sprejet ta teden, pripraviti dodatne ukrepe za preprečevanje nezakonitih migracij v Evropo. Pozvali so k vzpostavitvi celovitih in trajnih partnerstev s ključnimi partnerskimi državami ob migracijskih poteh.

MÜNCHEN - Zaradi suma prejemanja podkupnine in pranja denarja je tožilstvo v Münchnu uvedlo preiskavo proti poslancu skrajno desne Alternative za Nemčijo AfD Petru Bystronu. Policija je izvedla več hišnih preiskav, med drugim so preiskali pisarno poslanca v nemškem parlamentu.

ZAGREB - Hrvaški premier, predsednik stranke HDZ in mandatar za sestavo nove vlade Andrej Plenković ter Ivan Penava, predsednik skrajno desnega Domovinskega gibanja (DP) sta podpisala koalicijski dogovor, ki definira sodelovanje njunih strank v novi vladi. Pred tem se je z izvolitvijo Gordana Jandrokovića na mesto predsednika konstituiral 11. sklic hrvaškega sabora.

HAAG - Vodja nizozemske skrajno desne Stranke za svobodo Geert Wilders je predstavil nekaj ciljev koalicijskega sporazuma, ki ga je v sredo le nekaj ur pred iztekom roka za oblikovanje nove nizozemske vlade sklenil s tremi partnerji. Dokument napoveduje doslej najostrejšo politiko priseljevanja, ki predvideva odstopanje od določil EU.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je uveljavil tako imenovani izvršni privilegij, s katerim blokira izročitev posnetkov zaslišanja pred posebnim tožilcem Robertom Hurom glede zaupnih dokumentov, ki jih je kot podpredsednik ZDA odnesel iz Bele hiše, poroča CNN. Potem ko je izbruhnil škandal z zaupnimi dokumenti, ki jih je iz Bele hiše leta 2021 odnesel Donald Trump, so nekaj dokumentov našli tudi v nekdanji Bidnovi pisarni in na domu.

BRUSELJ - Evropska komisija je sprožila uradno preiskavo podjetja Meta, v okviru katere bo med drugim ugotavljala, ali sistemi na njegovih družbenih omrežjih Facebook in Instagram spodbujajo vedenjske odvisnosti pri otrocih. Komisija je zaskrbljena tudi zaradi metod zagotavljanja in preverjanja starosti uporabnikov, ki jih je uvedlo podjetje Meta. Te morda niso dovolj učinkovite, so ocenili.