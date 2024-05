Trienale umetnost in okolje EKO 9 oživlja staro vilo v središču Maribora

Maribor, 15. maja - Umetnostna galerija Maribor (UGM) v petek odpira deveto edicijo Trienala umetnost in okolje EKO. Tokrat so za prizorišče izbrali modernistično vilo v središču mesta, kjer je bil nekoč sanatorij. Z razstavo z naslovom Oči v skali dajejo moč primarnemu čustvu strahu, s tem pa se prek umetnosti odzivajo na grozečo atmosfero v naravi in družbi.