V mariborskem Vetrinjskem dvoru prva kavarna brez odpadkov v Sloveniji

Maribor, 18. maja - V mreži Zero waste Slovenija, ki jo že desetletje vodijo Ekologi brez meja, je odslej tudi prva kavarna brez odpadkov oziroma tako imenovana zero waste kavarna. To je Vetrinjc BarCoda v mariborskem Vetrinjskem dvoru, kjer ločeno zberejo skoraj 89 odstotkov odpadkov, na obiskovalca pa nastane zgolj 60 gramov odpadkov.