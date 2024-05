Na Bledu si želijo zmanjšati količine odpadkov iz turizma

Bled, 8. maja - V občinah Bled in Gorje se že vrsto let trudijo zmanjšati količine odpadkov, h katerim veliko prispeva turizem. Želijo si, da bi deležniki v turizmu še odločneje stopili na pot brez odpadkov. Zato so z Ekologi brez meja in Infrastrukturo Bled danes pripravili strokovni dogodek s konkretni izkušnjami, izzivi in nasveti.