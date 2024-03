Ob mednarodnem dnevu brez odpadkov pozivi h krepitvi trajnostne potrošnje

Ljubljana, 30. marca - Danes zaznamujemo mednarodni dan brez odpadkov, ki poudarja pomembnost krepitve ravnanja z odpadki na svetovni ravni in potrebo po spodbujanju vzorcev trajnostne potrošnje in proizvodnje. K preudarni potrošnji, ponovni uporabi in ločenem zbiranju odpadkov pozivajo tudi v okoljski nevladni organizaciji Ekologi brez meja.