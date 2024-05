Behin: Enota za gašenje iz zraka je operativna, lahko bo gasila že letos

Ljubljana, 15. maja - Enota za gašenje iz zraka, opremljena z zrakoplovoma Air Tractor, je operativna in bo lahko že letos ob podpori vojske in policije gasila iz zraka, je na izjavi za javnost zagotovil generalni direktor uprave za zaščito in varovanje Leon Behin. Zadnji dve od štirih letal bosta v Slovenijo prispeli do konca meseca, je napovedal.