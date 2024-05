Oblikovalski tandem AA z dvema nagradama na 70. podelitvi Type Directors Club v New Yorku

New York, 15. maja - Anja Delbello in Aljaž Vesel - znana kot oblikovalski tandem AA, sta v torek na 70. podelitvi Type Directors Club (TDC) v New Yorku osvojila dve tipografski nagradi za knjigi Striburger 30: Dirty Thirty in Pastirji in klavnica. Gre za prestižne tipografske nagrade z najdaljšo zgodovino na svetu.