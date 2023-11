Knjigi Simona Changa Pastirji in klavnica dve oblikovalski nagradi knjižnega sejma

Ljubljana, 22. novembra - Knjiga Simona Changa Pastirji in klavnica (Shepherds and the Slaughterhouse) je v torek na Slovenskem knjižnem sejmu prejela dve sejemski nagradi, in sicer nagrado za najlepše oblikovano knjigo za odrasle in nagrado za najlepše oblikovano knjigo 2023. Knjigo sta oblikovala že večkrat nagrajena Anja Delbello in Aljaž Vesel iz Studia AA.