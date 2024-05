Fotoknjiga Pastirji in klavnica Simona Changa nagrajena v Belfastu

Dublin, 4. maja - Fotoknjiga Simona Changa Pastirji in klavnica, ki jo je izdala Galerija Fotografija v Ljubljani, je bila nagrajena na festivalu Belfast Photo Festival 2024. Knjigo sta oblikovala Anja Delbello in Aljaž Vesel iz Studia AA, črkopis je delo tipoRenesanse, so sporočili iz Galerije Fotografija.