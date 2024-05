Pregled - šport, 14. 5. (torek)

NEAPELJ - Francoz Valentin Paret-Peintre je zmagovalec 10. etape dirke po Italiji od Pompejev do gore Bocca della Selva v Kampaniji. Drugi je bil njegov rojak Romain Bardet, pred slovenskim kolesarjem Janom Tratnikom, ki je po samostojnem pobegu vodil vse do 3 km pred ciljem. Tadej Pogačar je v cilj prišel z glavnino in ostaja na vrhu skupne razvrstitve. Drugi teden dirke po Italiji se bi skoraj začel z novo zmago za slovensko četverico na dirki. Čeprav se je zdelo, da je etapa pisana na kožo Pogačarju, se je ta ob vodstvu 2:40 minute raje odločil za konzervativno taktiko in tako predvsem nadzoroval glavne tekmece v skupni razvrstitvi. To je ustvarilo priložnost za druge. Na vrhu razvrstitve sicer ni sprememb. Pogačar (UAE Team Emirates) ima še naprej 2:40 minute prednosti pred drugouvrščenim Kolumbijcem Danielom Martinezom (Bora-hansgrohe) in 2:58 pred Valižanom Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers).

MARSEILLE - Slovenski jadralec Toni Vodišek, aktualni svetovni podprvak, je na svetovnem prvenstvu razreda formula kite v francoskem Hyeresu prvi dan regate končal na četrtem, tretjem in dveh drugih mestih v skupini, po prvem dnevu je skupno sedmi. Marina Vodišek je današnje prve štiri plove končala na 13. in 21. mestu v skupini, v dveh plovih pa ostala brez uvrstitve. Prvi dan je končala na 42. mestu.

NOVO MESTO - Košarkarji Kansaija Heliosa so v prvi tekmi polfinala lige Nova KBM premagali Krko s 86:70 (24:15, 37:33, 63:52).

LJUBLJANA - Zaradi slabe vremenske napovedi je odpovedano za sredo načrtovano uradno odprtje 25. evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah, ki bi moralo potekati v središču slovenske prestolnice na Ljubljanici, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije. EP bo od 15. do 19. maja potekalo v Tacnu. Na prvenstvu bo nastopilo po šest slovenskih kanuistov in kajakašev, od katerih najvišje merijo Benjamin Savšek, Luka Božič ter Peter in Eva Terčelj.

PRAGA - Na hokejskem svetovnem prvenstvu elitne skupine na Češkem je danes v predtekmovalni skupini A Kanada po podaljšku s 7:6 premagala Avstrijo, potem ko je še v drugi tretjini vodila s 6:1. Prvo zmago so dosegli Francozi, ki so s 4:2 premagali Poljake. Latvija je z 2:0 premagala Kazahstan, Norveška pa z enakim izidom Dansko.

MONTREAL - Predstavniki Svetovne protidopinške agencije (Wada) se bodo v petek sestali na nujni virtualni seji. Obravnavali bodo primer 23 pozitivnih testov v kitajskem plavanju iz leta 2021, zaradi katerega je bila aprila letos Wada deležna hudih kritik. Sprejela je namreč razlago kitajskih oblasti, da so se plavalci pred olimpijskimi igrami v Tokiu leta 2021 s prepovedanim trimetazidinom, ki lahko poveča učinkovitost, okužili s kontaminirano hrano, zato so brez sankcij lahko nastopili na igrah.

DALLAS - Košarkarji Dallasa so na tretji tekmi polfinala zahodne konference severnoameriške lige NBA izgubili z Oklahoma City Thunder s 96:100. Tega ni mogel spremeniti niti Luka Dončić, ki je petič v karieri dosegel trojni dvojček v končnici - 18 točk, 12 skokov, 10 podaj ter temu dodal ukradeni žogi in blok.

Za Dallas je 21 točk in 12 skokov dosegel še P.J. Washington, Derrick Jones 17, manjkal pa je učinek Kyla Irvinga, ki je tekmo končal z devetimi točkami. Peta tekma bo v noči na četrtek v Oklahoma Cityju.