Bayer v prvem četrtletju s padcem prihodkov in dobička

Leverkusen, 14. maja - Nemški farmacevtski in kemični velikan Bayer je v prvem letošnjem četrtletju ustvaril 13,77 milijarde evrov prihodkov, kar je 4,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je znižal za devet odstotkov na dve milijardi evrov. Rezultat so pripisali predvsem slabšemu izidu v segmentu izdelkov za varstvo rastlin in za obdelavo semen.