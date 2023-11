Bayer še naprej v rdečem

Leverkusen, 8. novembra - Leto 2023 za nemško farmacevtsko in kemično skupino Bayer ostaja težko. V tretjem četrtletju je izguba skupine nanesla 4,57 milijarde evrov, medtem ko je v enakem lanskem obdobju poročala o 546 milijonih evrov plusa. Prihodki so upadli za 8,3 odstotka na 10,3 milijarde evro, so poročale tuje tiskovne agencije.