Bayer lansko leto sklenil z izgubo

Frankfurt, 5. marca - Nemško farmacevtsko in kemično skupino Bayer je leto 2023 sklenilo z izgubo v višini 2,9 milijarde evrov, medtem ko je leto prej poročalo o 4,15 milijarde evrov čistega dobička. Prihodki so na letni ravni upadli za šest odstotkov na 47,6 milijarde evrov, so poročale tuje tiskovne agencije.