Pregled - svet, 13. 5. (ponedeljek)

TEL AVIV/GAZA - Izraelska vojska nadaljuje napade na mesto Rafa na jugu območja Gaze in v Džabaliji na severu palestinske enklave. Obe mesti množično zapuščajo ljudje. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojno v Gazi označil za vojno za obstanek Izraela, njegov obrambni minister Joav Galant pa je izpostavil, da gre za vojno brez alternative. Ministrstvo za zdravje na območju Gaze je opozorilo, da je zdravstveni sistem v palestinski enklavi zaradi pomanjkanja goriva tik pred kolapsom.

MÜNSTER - Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) je doživela sodni poraz, saj je višje upravno sodišče zavrnilo zahtevo stranke, da jo nemške obveščevalne službe prenehajo označevati kot domnevno desničarsko skrajno organizacijo in s tem opustijo poostren nadzor nad njihovimi pripadniki. Odločitev sodišča je pomembna v luči volitev v Evropski parlament in v nekaterih nemških zveznih državah, pa tudi v luči nedavnih napadov na nemške politike. Nad člane AfD se zgrinjajo tudi obtožbe o sodelovanju s kitajskimi in ruskimi oblasti in z njihovimi obveščevalnimi službami.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je v nedeljo dosedanjega obrambnega ministra Sergeja Šojguja imenoval za vodjo ruskega sveta za nacionalno varnost. Šojgu bo kot sekretar ruskega varnostnega sveta zamenjal Nikolaja Patruševa. Novi minister za obrambo bo Andrej Belousov, ki je bil dolga leta Putinov svetovalec za gospodarska vprašanja, zadnja leta pa je opravljal različne funkcije v vladi.

KIJEV/MOSKVA - Po večdnevnem ruskem obleganju severovzhoda Ukrajine je Kijev priznal taktične uspehe ruskih sil pri napredovanju v regiji Harkov, kjer so napadle že več kot 30 krajev. Ukrajinske sile se srdito borijo in pripravljajo protinapade, zagotavlja ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Z napadi z droni na Rusijo je nadaljevala tudi ukrajinska vojska. Število mrtvih v nedeljskem raketnem napadu na rusko obmejno regijo Belgorod je medtem naraslo na 15.

NEW YORK - Nekdanji odvetnik Donalda Trumpa in glavna priča tožilstva v zgodovinskem kazenskem procesu proti bivšemu predsedniku ZDA Michael Cohen je na klopi za priče povedal, da je za nekdanjega šefa redno lagal in grozil s tožbami, za kar je bil pohvaljen. Zaslišanje Cohena s strani tožilstva se bo nadaljevalo, nakar bo na vrsti za navzkrižno zasliševanje Trumpovih odvetnikov, kjer analitiki pričakujejo bolj ostre prepire.

STRASBOURG - Članice EU so dokončno potrdile poenostavitev evropske kmetijske politike, namenjeno zmanjšanju administrativnega bremena, s katerim se pri izpolnjevanju pogojev za finančno podporo soočajo kmetje. Spremembe, ki bodo članicam in kmetom omogočile večjo prožnost pri izpolnjevanju okoljskih pogojev, bodo začele veljati še pred koncem maja.

BARCELONA - Delni izidi regionalnih volitev v Kataloniji kažejo, da bodo separatisti v regionalnem parlamentu izgubili večino. Največ poslanskih sedežev je po prvih projekcijah v nedeljo osvojila Katalonska socialistična stranka (PSC). Separatistične stranke bi za večino potrebovale 68 mandatov, po do sedaj znanih izidih pa so jih osvojile 60. Vodja separatistov Carles Puigdemont je vseeno dejal, da si bo prizadeval oblikovati manjšinsko vlado.

VILNIUS - V Litvi se bosta v drugem krogu predsedniških volitev 26. maja pomerila trenutni predsednik države Gitanas Nauseda in premierka Ingrida Šimonyte. Po skoraj vseh preštetih glasovih je Nauseda v nedeljo v prvem krogu volitev osvojil 44 odstotkov glasov, Šimonyte pa 19, je sporočila volilna komisija.

TBILISI - Več tisoč Gruzijcev je v nedeljo zvečer v Tbilisiju znova protestiralo proti uvedbi zakona o tujem vplivu, o katerem bo parlament predvidoma glasoval v torek. Oblasti so pridržale najmanj 20 ljudi, ki so po navedbah notranjega ministrstva poskušali ovirati delo parlamenta.

PRIŠTINA - Na Kosovu se je v nedeljo izteklo prehodno obdobje za izvajanje uredbe kosovske centralne banke (CBK), ki prepoveduje uporabo srbskega dinarja. Plačilni promet v dinarjih ni več dovoljen od 1. februarja, a nespoštovanja uredbe do zdaj niso sankcionirali. Novo srečanje glavnih pogajalcev Srbije in Kosova glede tega vprašanja bo v sredo v Bruslju.

SOFIJA/ATENE - Bolgarija je opozorila Severno Makedonijo, da bo od spoštovanja zavez in mednarodnih sporazumov odvisna njena evropska perspektiva, potem ko je nova makedonska predsednica Gordana Siljanovska Davkova ob zaprisegi poskrbela za burne odzive Sofije, pa tudi Aten. Do nove predsednice je bil kritičen tudi grški premier Kiriakos Micotakis.

EREVAN - V Armeniji so pridržali najmanj 151 protestnikov, ki so poskušali zapreti promet po ulicah prestolnice v znak nestrinjanja z vladnimi načrti glede ozemeljskega dogovora s sosednjim Azerbajdžanom, so sporočili iz policije. Vodja protestov, nadškof Bagrat Galstanjan je protestnike znova pozval, naj izrazijo svoje nasprotovanje dogovoru. V Erevanu so protesti potekali že minuli teden po nedavni odločitvi vlade premierja Nikola Pašinjana o predaji štirih obmejnih vasi v regiji Tavuš vzhodni sosedi.

NEW DELHI - V desetih indijskih zveznih državah so potekale volitve poslancev spodnjega doma indijskega parlamenta. Med njimi je Džamu in Kašmir, kjer so to bile prve volitve po tistem, ko je vlada premierja Narendre Modija leta 2019 ukinila omejeno avtonomijo te večinsko muslimanske zvezne države. V Indiji volitve potekajo v sedmih fazah od 19. aprila do 1. junija. Skupno bo lahko svoj glas lahko oddalo 969 milijonov volivcev.

DŽAKARTA - Število smrtnih žrtev poplav, ki so v soboto zajele zahod Indonezije, je naraslo na 41, je sporočila tamkajšnja služba za izredne razmere. Pogrešanih je najmanj 17 ljudi. Spričo deževja se je z več kot 2800 metrov visokega Marapija, enega najaktivnejših ognjenikov v Indoneziji, pričel zgrinjati lahar oz. t. i. hladna lava - tok blata in drobirja, sestavljenega iz vulkanskega pepela, zdrobljenih skal in vode.

CIUDAD DE MEXICO - Nekatere dele Mehike je zajel vročinski val, ki naj bi že zahteval več kot dvajset življenj. Ponekod so temperature presegle 50 stopinj Celzija. V zdravstvenih ustanovah se je število bolnikov s simptomi vročinskega udara zaskrbljujoče povečalo.