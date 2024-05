Pregled - šport, 13. 5. (ponedeljek)

LJUBLJANA - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je na spletni novinarski konferenci na prost dan dirke po Italiji prvi teden ocenil kot skoraj popolnega. Čeprav je pred dirko napovedal, da ni njegov cilj vseskozi nositi rožnate majice, pa zdaj ne vidi več razloga, zakaj bi jo izpustil iz rok. Med ključnimi etapami drugega tedna slovenski zvezdnik izpostavlja torkovo etapo, sobotni večinoma ravninski kronometer in nedeljsko gorsko etapo, ki jo glede na napovedi ocenjuje kot eno najtežjih v svoji karieri.

LJUBLJANA - Slovenski sodniki na čelu s Slavkom Vinčićem bodo sodili finale lige prvakov med Borussio Dortmund in Realom iz Madrida, je objavila na svoji spletni strani Evropska nogometna zveza. Vinčiću bosta na igrišču pomagala Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, v sobi za Var bo Nejc Kajtazović s pomočnikom Radom Obrenovićem.

LJUBLJANA - Slovenski sodnik Damir Javor bo še četrtič doslej sodil na zaključnem turnirju košarkarske evrolige, je vodstvo lige objavilo na spletni strani tekmovanja. Sporočili so tudi prvo in drugo peterko lige v sezoni, najboljši trener pa je postal Chus Mateo, strateg v dominantni dosedanji sezoni Reala iz Madrida. V prvo peterko so bili izbrani Facundo Campazzo, Real Madrid, Mike James, Kendrick Nunn in Mathias Lessort, oba Panathinaikos, ter Nigel Hayes-Davis, Fenerbahče.

LJUBLJANA - Slovenska odbojkarska reprezentanca je predstavila tekmovalne cilje pred novo sezono, v kateri lovi premierni olimpijski nastop. Selektor Georghe Cretu je na novinarski konferenci v Ljubljani ocenil, da je moštvo dobro uigrano, osredotoča se pa predvsem na lastno igre in ne na svoje tekmece. Ne skrbi ga niti odsotnost Roka Možiča. Slovenska reprezentanca bo prvi turnir lige narodov igrala od 21. do 26. maja v Antalyi v Turčiji. Prvi dvoboj jo čaka v sredo, 22. maja, ko se bo pomerila z Nizozemsko. V nadaljevanju bo od 4. do 9. junija igrala v Fukuoki na Japonskem, zadnji turnir pa jo čaka v domačih Stožicah od 18. do 23. junija.

ESSEN - Slovenski lokostrelec Den Habjan Malavašič je zadnji dan evropskega tarčnega prvenstva v Essnu v Nemčiji v moški konkurenci z ukrivljenim lokom osvojil srebrno medaljo in naslov evropskega podprvaka. V finalnem dvoboju proti favoritu Meteju Gazozu iz Turčije je izgubil z 0:6. Že pred tem je uspeh v Essnu dosegel njegov reprezentančni kolega Žiga Ravnikar, ki je v evropskih kvalifikacijah za olimpijske igre osvojil bron in kvoto za nastop v Parizu letos poleti.

LJUBLJANA - Finale sezone v Planici je za smučarske skakalce pomenil konec tekmovalne sezone, ne pa tudi konca dela, saj so takoj po finalu začeli z analizo pretekle zime in z načrtovanjem prihajajočih tekmovanj. Ta bodo doživela kar nekaj novosti. Portoroški sklepi prinašajo spremembe v dresih, ki bodo opremljeni s senzorji, in novosti v točkovanju skokov. Sodniki bodo odšteli tri točke, prej dve, če tekmovalec ne bo izvedel pravilnega skoka v tehniki telemark.

PRAGA - Slovaški hokejisti so na svetovnem prvenstvu na Češkem v tretji tekmi presenetili ZDA in v skupini B v Ostravi po podaljšku zmagali s 5:4. Na drugi tekmi te predtekmovalne skupine je Švedska nadigrala Nemčijo s 6:1. V skupina A je v Pragi Finska s 4:1 ugnala Norveško, v izenačenem večernem obračunu je Švica Češko ugnala po kazenskih strelih z 2:1.

VANCOUVER - Hokejisti Vancouver Canucks so po pomembni zmagi na tretji tekmi polfinala zahodne konference v drugem krogu končnice severnoameriške lige NHL proti Edmonton Oilers povedli z 2:1 v zmagah. Ključni mož pri zmagi s 4:3 proti naftarjem v Rogers Placeu je bil vratar Arturs Šilovs, ki je zbral 42 obramb, kar je rekord kariere za 23-letnega Latvijca. Zanimivo je bilo tudi v Bostonu, kjer so domači hokejisti prav tako doživeli hladen tuš in proti Floridi izgubili z 2:3. V zmagah Florida vodi s 3:1.

INDIANAPOLIS - Košarkarji Indiana Pacers so v drugem krogu končnice vzhodne konference severnoameriške lige NBA sinoči premagali New York Knicks s 121:89 in serijo na štiri zmage izenačili na 2:2. Enako so so na zahodu storili Denver Nuggets, ki so tokrat v gosteh Minnesoto Timberwolves premagali s 115:107.