Tretji predsedničin forum v znamenju iskanja rešitev za preprečevanje nasilja

Brdo pri Kranju, 15. maja - Tretji predsedničin forum bo danes na Brdu pri Kranju potekal v znamenju iskanja rešitev za preprečevanje različnih oblik nasilja. Sodelujoči bodo naslovili vprašanje nasilja v družini, medvrstniškega nasilja in nasilja nad starejšimi, predlagali bodo tudi priporočila za uspešno preprečevanje in izboljšanje stanja, so napovedali v uradu.