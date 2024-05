Sindikat na torkov protest z vnovičnimi pozivi k ohranitvi Pošte Slovenije

Maribor, 13. maja - Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ) v torek popoldne na Glavnem trgu v Mariboru pripravlja protestni shod, na katerem želi izraziti "globoko nestrinjanje s smerjo, ki so jo izbrali vodstvo Pošte Slovenije in lastnik". Poslovodstvu nameravajo predati svoje zahteve, nato pa napovedujejo nadaljevanje dejavnosti.