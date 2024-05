Sindikat SDPZ podpira stavko poštnih delavcev, napoveduje nov protestni shod

Ljubljana, 8. maja - Napovedano stavko Sindikata poštnih delavcev podpira tudi drugi reprezentativni sindikat na Pošti Slovenije, Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ). Kot so zapisali, delijo težave in stališče glede nespametnih odločitev poslovodstva. Prihodnji teden se bodo za obstanek enotne Pošte zavzeli s protestnim shodom v Mariboru.