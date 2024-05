Pregled - šport, 12. 5. (nedelja)

WINTERTHUR - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na odločilni povratni tekmi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2025 v Winterthurju po izvajanju sedemmetrovk premagala Švico z 38:34 (14:12; 34:33). Slovenski rokometaši so redni del tekme dobili s 34:33 in si tako šele po streljanju sedemmetrovk priigrali 11. uvrstitev na SP.

NABORJET - Tadej Pogačar, slovenski kolesarski as, je po deveti, najdaljši etapi kolesarske dirke po Italiji zadržal zanesljivo vodstvo. Čeprav 214 kilometrov dolga etapa s ciljem v Neaplju ni bila posebej zahtevna, je imela v zaključku nekaj vzponov, ki so zahtevali pozornost Pogačarjeve ekipe UAE Emirates. V sprintu je etapo dobil Nizozemec Olav Kooij.

LJUBLJANA - Na današnjih tekmah 35. kroga 1. SNL so nogometaši Celja premagali Koper z 2:1, Bravo Kostel in Mura pa sta se razšla 1:1. Celjani so že pred tedni osvojili naslov, Bravo in Koper pa bosta v zadnjem krogu odločala o četrtem mestu na razpredelnici.

MADRID - Svetovni prvak v motokrosu Španec Jorge Prado je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva elitnega razreda MXGP v domačem Lugu. Na preizkušnji za VN Galicije je dobil obe vožnji. Slovenski dirkač Tim Gajser je bil četrti, potem ko je bil šesti v prvi in tretji v drugi vožnji. Drugi Slovenec v MXGP Jan Pancar je bil 14.

BUKAREŠTA - Nizozemka Puck Pieterse je zmagovalka preizkušnje v olimpijskem krosu na evropskem prvenstvu v gorskem kolesarstvu v Cheile Gradisteiju v Romuniji. Tekmovalka, ki bo v ponedeljek dopolnila 22 let, je uspešno ubranila naslov. Na startu je bila tudi Slovenka Tanja Žakelj, ki je tekmo po boju v blatu in dežju končala na 22. mestu.

SZEGED - V Szegedu se je danes zaključila prva tekma za svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah. Za najboljši slovenski rezultat dneva je v povsem zadnji preizkušnji poskrbel Jošt Zakrajšek, ki je na 5000-metrski razdalji končal tik pod zmagovalnim odrom, na četrtem mestu.

RIM - Srbski teniški zvezdnik je dva tedna pred začetkom odprtega prvenstva Francije v Parizu doživel hladno prho. V tretjem krogu mastersa v Rimu je zmagovalca 24 turnirjev za grand slam gladko s 6:2 in 6:3 premagal Čilenec Alejandro Tabilo.

LE MANS - Španec Jorge Martin (Pramac Ducati), vodilni v skupnem seštevku svetovnega motociklističnega prvenstva v elitnem razredu motoGP, je zmagovalec klasične dirke za VN Francije v Le Mansu. Martin je dosegel dvojček zmag, saj je bil prvi tudi na sobotnem sprintu. Tako kot v soboto je bil tudi danes na drugem mestu Marc Marquez (Gresini Ducati).

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so v tretji tekmi konferenčnega polfinala lige NBA premagali Oklahomo City Thunder s 105:101 in v seriji na štiri zmage povedli z 2:1. Luka Dončić je zbral 22 točk, 15 skokov in 5 podaj. Iz igre je metal 7:17, trojke 1:4. Dvaindvajset točk je dosegel tudi Kyrie Irving, prvi strelec Dallasa pa je bil P.J. Washington s 27 točkami.