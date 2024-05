Pregled - svet, 12. 5. (nedelja)

GAZA - Po podatkih zdravstvenega ministrstva na območju Gaze je bilo od začetka vojne na območju Gaze oktobra lani ubitih že več kot 35.000 ljudi, še več kot 78.700 pa ranjenih. Samo v zadnjih 24 urah je umrlo 63 ljudi. Izraelska vojska je nadaljevala napade na Gazo. Potem ko je v soboto pozvala k umiku palestinskega prebivalstva z dodatnih območij v Rafi, je generalni sekretar ZN Antonio Guterres pozval k takojšnji prekinitvi spopadov med izraelsko vojsko in Hamasom. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je kot nesprejemljivo označil, da civiliste iz Rafe pošiljajo na nevarna območja. Tudi uradni London se je izrekel proti ofenzivi Izraela na Rafo.

KAIRO - Egipt se bo pridružil tožbi proti Izraelu, ki jo je zaradi obtožb o genocidu v Gazi na Meddržavnem sodišču v Haagu (ICJ) vložila Južna Afrika, je sporočilo egiptovsko zunanje ministrstvo. Za to so se odločili zaradi krepitve izraelskih napadov na palestinske civiliste v Gazi. Na podlagi zahteve Južne Afrike za nujne izredne ukrepe je Meddržavno sodišče januarja letos Izraelu odredilo takojšnje ukrepe za preprečitev genocida v Gazi. Sojenje o vprašanju, ali Izrael izvaja genocid v Gazi, pa bo predvidoma trajalo več let.

KIJEV/BELGOROD - Razmere v vzhodni ukrajinski regiji Harkov, ki je tarča ruske kopenske ofenzive, so se po oceni vrhovnega poveljnika ukrajinske vojske Oleksandra Sirskega močno poslabšale. Z obmejnih območij regije so ukrajinske oblasti evakuirale več kot 4000 ljudi. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je njihova vojska na območju dosegla velik prodor; v petek naj bi zavzeli pet vasi, v soboto pa še štiri. Ukrajinska vojska vztraja, da uspeva preprečevati rusko napredovanje. V ruski regiji Belgorod, ki meji na Ukrajino, pa se je zaradi ukrajinskega raketnega napada zrušila stanovanjska stavba. Umrlo je pet ljudi, 20 pa je bilo ranjenih.

SKOPJE - Gordana Siljanovska Davkova je prisegla kot prva predsednica v zgodovini Severne Makedonije. Ob tem pa je izbranka makedonske desne stranke VMRO-DPMNE v nazivu države izpustila besedo "Severna", zaradi česar je grška veleposlanica protestno zapustila prireditev. Uradni naziv Severna Makedonija je v veljavi od leta 2018, ko je stopil v veljavo prespanski sporazum z Grčijo, ki je zaradi imena blokirala pot Makedonije v Nato in EU. Stranka VMRO-DPMNE, ki je v sredo zmagala na predsedniških in parlamentarnih volitvah, pa ne priznava novega imena države. Grško zunanje ministrstvo je ocenilo, da današnja prisega pomeni očitno kršitev prespanskega sporazuma.

TBILISI - V gruzijski prestolnici se je v soboto znova zbralo več deset tisoč ljudi, ki od vlade zahtevajo umik spornega predloga zakona o tujem vplivu oz. tujih agentih. Vladajoča stranka Gruzijske sanje je v parlamentarno proceduro vložila predlog zakona, katerega tarča bi bile po mnenju kritikov nevladne in medijske organizacije ter novinarji, ki prejemajo sredstva iz tujine.

KARTUM - Združeni narodi so poročali o silovitih spopadih v enem od večjih mest v sudanski regiji Darfur, zaradi česar je ogroženih okoli 800.000 ljudi, so v soboto opozorili ZN. Spopadi med sudansko vojsko, ki jo vodi dejanski vladar Sudana Abdel Fatah Al Burhan, in paravojaškimi silami RSF pod vodstvom Mohameda Hamdana Dagloja, potekajo na naseljenih območjih mesta Al Fašir v severozahodnem Sudanu. To je zadnje večje mesto v Darfurju, ki še ni pod nadzorom paravojaških sil.

KABUL - V hudourniških poplavah, ki so v minulih dneh prizadele več afganistanskih provinc, je po zadnjih podatkih umrlo več kot 300 ljudi, so v soboto sporočili iz Združenih narodov. Številne še pogrešajo. Najbolj prizadeta je regija Severni Baglan, kjer je umrlo najmanj 311 ljudi, uničenih je več kot 2000 hiš, poškodovanih pa več kot 2800. O smrtnih žrtvah poročajo iz provinc Tahar in Badahsan.

WASHINGTON - V starosti 98 let je 9. 5. umrl legendarni režiser in producent Roger Corman, znan po produkciji nizkocenovnih filmov. Corman je dal prvo priložnost mnogim holivudskim legendam, od Jacka Nicholsona in Roberta de Nira do Martina Scorseseja in Francisa Forda Coppole. Leta 2009 je dobil častnega oskarja.