MZEZ po zahtevi tožilca ICC poziva k pregonu zločinov v Izraelu in Palestini

Ljubljana, 20. maja - Zločine, storjene v Izraelu in Palestini od 7. oktobra lani, je treba preganjati neodvisno in nepristransko, ne glede na storilce, je danes sporočilo zunanje ministrstvo. V odzivu na zahtevo tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča za izdajo naloga za prijetje voditeljev Izraela in Hamasa je pozdravilo napredek pri preiskavi razmer v Palestini.