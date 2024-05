Strokovnjaki pozivajo k zaščiti pred sončnimi žarki

Ljubljana, 10. maja - V Sloveniji je vse več primerov rakavih bolezni kože in drugih bolezni zaradi ultravijoličnega (UV) sevanja ter visokih temperatur, so na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pod sloganom Varno na soncu opozorili strokovnjaki z različnih zdravstvenih področij. Pozvali so k okrepitvi programov ozaveščanja in izobraževanja o zaščitnih ukrepih.