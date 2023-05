NIJZ ob sončnih dneh opozarja na nevarnosti prekomernega izpostavljanja UV-žarkom

Ljubljana, 29. maja - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ob več sončnih dneh in pred začetkom poletja opozarja, da prekomerno izpostavljanje soncu in s tem UV-sevanju povečuje tveganja za hitrejše staranje kože in razvoj kožnega raka. Osnovni ukrepi za zaščito so izogibanje sončenju, uporaba zaščitne obleke in različnih pripravkov z UV-zaščitnim faktorjem.