UKC Ljubljana s kampanjo ozaveščanja o pomenu zaščite pred soncem

Ljubljana, 3. julija - Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je začel kampanjo ozaveščanja delodajalcev in delavcev o pomenu zaščite pred UV-sevanjem in visokimi temperaturami pri delu na prostem. Med drugim so opozorili na pomen varovalne opreme pri delu na soncu in na druge prilagoditve delovnih mest.