Na pogovoru ob obletnici vstopa v EU izpostavili enotnost slovenske politike med približevanjem uniji

Nova Gorica, 9. maja - Slovenska politika je med približevanjem Evropski uniji delovala enotno, so na današnjem pogovoru v Novi Gorici izpostavili Slovenci, ki so delovali v evropskih institucijah. Nekdanji evroposlanci Borut Pahor, Romana Jordan in Jelko Kacin ter nekdanji evropski komisar Janez Potočnik so govorili tudi o izzivih pred EU in pomenu evropskih volitev.