Ob 20. obletnici vstopa Slovenije v EU tudi razstava v Zagrebu

Zagreb, 7. maja - V središču Zagreba je od ponedeljka na ogled razstava Nove zvezde Evrope - dvajset let kasneje. Razstavo so na pobudo slovenskega veleposlaništva na Hrvaškem pripravila veleposlaništva desetih držav, ki so pred 20 leti vstopile v Evropsko unijo. Odprtju razstave je sledil panel, na katerem so veleposlaniki razpravljali o prihodnosti in izzivih EU.