Nova Gorica za en dan postala evropska prestolnica

piše Sara Božič Erjavec Tekavec

Nova Gorica, 9. maja - Nova Gorica se je danes za en dan prelevila v evropsko prestolnico, v kateri so mladi in stari spoznavali Evropsko unijo in 20 let slovenskega članstva v njej. Ob dnevu Evrope so mladi predstavljali svoje talente in simulirali delo Evropskega parlamenta, popoldne pa so mimoidoči na stojnicah spoznavali različne projekte, ki so nastali s pomočjo EU.