Študentje na FDV pozvali vodstvo fakultete k obsodbi genocida v Gazi

Ljubljana, 9. maja - "Nevtralnost v primeru okupacije ne obstaja," so danes na novinarski konferenci med drugim sporočili študentje, ki zasedajo prostore ljubljanske Fakultete za družbene vede (FDV). Poudarili so, da nameravajo vztrajati s pritiski in zasedbo, dokler se fakulteta in univerza ne bosta poistovetili z njihovimi zahtevami in jasno obsodili genocida v Gazi.