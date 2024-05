Študenti nadaljujejo protestno zasedbo FDV v podporo Palestincem

Ljubljana, 9. maja - Na ljubljanski Fakulteti za družbene vede (FDV) se danes nadaljuje protestna zasedba v podporo Palestincem, ki so jo študenti začeli v sredo. Po oceni ene od udeleženk protesta je v predavalnici fakultete prenočilo med 40 in 50 študentov, trenutno pa jih je tam nekaj več kot sto. Študenti nameravajo vztrajati do izpolnitve njihovih zahtev.