Ustavno sodišče danes o razpisu referenduma o rabi konoplje

Ljubljana, 9. maja - Ustavno sodišče danes obravnava zahtevo za oceno ustavnosti odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o konoplji. To so skupaj z zahtevo za ustavno presojo odloka o referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja vložili v SDS in NSi, kjer predlagajo tudi začasno zadržanje odlokov. To bi lahko vplivalo na datum izvedbe referendumov.