Referendumi 2024: V kampanjo o rabi konoplje 15 organizatorjev

Ljubljana, 15. maja - V kampanjo pred posvetovalnim referendum o rabi konoplje se podaja 15 organizatorjev. Od tega je 11 političnih strank in štiri pravne osebe. Glasovanje bo sočasno z referendumskim izrekanjem o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja in uvedbi preferenčnega glasu na volitvah v DZ ter evropskimi volitvami potekalo 9. junija.