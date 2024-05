Zadnji dve desetletji pomembni za krepitev pravic potrošnikov v EU

Ljubljana, 9. maja - EU je v zadnjih dveh desetletjih zabeležila več dosežkov na področju pravic potrošnikov. V Evropskem potrošniškem centru Slovenija so ob današnjem dnevu Evrope in 20. obletnici vstopa Slovenije v EU med drugim izpostavili dosežke, kot so boljša zaščita pred tehnološkimi velikani in pravica potrošnikov do popravila okvarjenih naprav.