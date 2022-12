Rok za uvedbo enotnega polnilnika elektronskih naprav podaljšan do konca 2024

Bruselj, 12. decembra - Mobilni telefoni in druge elektronske naprave, prodane v EU, bodo morale imeti enoten polnilnik od 28. decembra 2024, je razvidno iz objave v Uradnem listu EU. Sprva so se pogajalci Evropskega parlamenta in Sveta EU dogovorili za sredino leta 2024. EU bo tako dobila univerzalni polnilnik z vhodom USB-C.