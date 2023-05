Ana Likar dobitnica nagrade skupine OHO za delo Delala je neurja

Ljubljana, 30. maja - Nagrado skupine OHO, ki jo podeljuje Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. kot osrednjo neodvisno nagrado za mlade vizualne umetnice in umetnike do 40. leta starosti, letos prejme Ana Likar za delo Delala je neurja. Žirijo je prepričala z delom, v katerem obravnava različne interpretacije čarovništva, so sporočili iz Zavoda P.A.R.A.S.I.T.E.