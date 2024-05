V veljavni načrt razvojnih programov uvrščeno investicijsko vzdrževanje dijaških domov

Ljubljana, 7. maja - Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje med letoma 2024 do 2027 uvrstila projekt investicijskega vzdrževanja dijaških domov. Ocenjena vrednost programa je 6,4 milijona evrov, zagotavlja pa jih ministrstvo za vzgojo in izobraževanje iz integralnega proračuna, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.