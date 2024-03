V načrtu razvojnih programov 2024-2027 zdravstvena fakulteta v Izoli in obnova sorodne fakultete v Mariboru

Ljubljana, 26. marca - Vlada je na seji svojega odbora za državno ureditev in javne zadeve sklenila, da v veljavni načrt razvojnih programov 2024-2027 uvrsti novogradnjo Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem v Izoli. Prav tako je vanj uvrstila širitev in obnovo Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, so navedli v uradu vlade za komuniciranje.