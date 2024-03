Papič za STA: Čim prej želimo priti med inovacijsko intenzivne države, kjer smo že bili

pogovarjala se je Lea Udovč

Ljubljana, 5. marca - Lani ustanovljeno ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije so v letu delovanja zaznamovala pogajanja s sindikati, priprava nove zakonodaje in začetek velikega investicijskega cikla. Ena ključnih nalog ministrstva pa je po besedah ministra Igorja Papiča izboljšanje sodelovanje med gospodarstvom in znanstveno-raziskovalno sfero.