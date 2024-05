V Portorožu v soboto predstava Levitan - primer Vitomil Zupan

Koper, 8. maja - V portoroškem Monfortu bo v soboto predstava, ki jo je avtor in režiser Matjaž Berger ustvaril na podlagi romana Levitan, v katerem je Vitomil Zupan pisal o prestajanju zaporne kazni. Že v petek bodo življenju in zapuščini pred 110 leti rojenega Zupana govorili v piranskem Gledališču Tartini, so napovedali na torkovi novinarski konferenci.