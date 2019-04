Pri Beletrini izbor Vitomila Zupana, pesniško-filozofska zbirka Gorazda Kocijančiča in prvenec Feliksa Plohla

Ljubljana, 17. aprila - Pri Beletrini so izšle tri novosti: izbor avtobiografskih literarnih del Vitomila Zupana z naslovom Obraz sežganega, pesniško-filozofska zbirka Gorazda Kocijančiča Od Talesa do tebe in romaneskni prvenec neznanega avtorja Feliksa Plohla Vsi moji grehi. Zadnji po besedah glavnega urednika Mitje Čandra odpira nove prostore v sodobni slovenski prozi.