Zupan in Nasvidenje v naslednji vojni pomenljiva še danes

Ljubljana, 12. oktobra - V Slovenski kinoteki so v sredo predvajali digitalno obnovljen film Nasvidenje v naslednji vojni (1980), nastal po romanu Vitomila Zupana Menuet za kitaro, ki je bil ponatisnjen pri Beletrini. V pogovoru po projekciji sta Metod Pevec, ki je v filmu upodobil mladega Zupana, in literarni zgodovinar Matevž Kos spomnila na prelomnost romana in filma.