Moški na motorju oropal bencinski servis v Mariboru

Maribor, 7. maja - Neznani storilec se je minulo noč s cross motorjem pripeljal na bencinski servis v Mariboru, natočil gorivo, nato pa z orožjem vstopil v poslovni prostor in odtujil gotovino. Po prvih informacijah gre za moškega, visokega okrog 185 centimetrov in suhe postave, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.