Nasilneži na železniški postaji v Novem mestu grozili mladoletnikom

Novo mesto, 29. aprila - Trije nasilneži so se v soboto zvečer na železniški postaji Kandija v Novem mestu spravili na mladoletnike, ki so čakali na vlak. Grozili so jim s pretepom in od njih pobrali denar, ki so ga imeli pri sebi, tako da jim je zmanjkalo denarja za vozovnico. Policisti so nasilneže prijeli, ko je vlak pripeljal v Črnomelj, so sporočili s PU Novo mesto.