Delo in Slovenske novice: V Celju vložili obtožnico proti 27 osumljencem kraje barvnih kovin

Celje, 23. aprila - Tožilstvo je na celjsko okrožno sodišče vložilo obtožnico zoper združbo, ki se je ukvarjala s krajo in preprodajo barvnih kovin. Obtoženih je 27 oseb, šest jih je v priporu. Obtoženi so po poročanju Dela in Slovenskih novic od konca avgusta 2022 do oktobra lani kradli in preprodajali električne vodnike iz bakra.