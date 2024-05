Pregled - šport, 6. 5. (ponedeljek)

FOSSANO - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je skorajda presenetil najboljše sprinterje v prvi ravninski etapi dirke po Italiji. Kljub vsemu so 25-letnika ekipe s sprinterskimi vlaki ujele okoli 200 m pred ciljem, zmago pa je nato slavil Belgijec Tim Merlier. Pogačar je v skupnem seštevku za sekundo povišal prednost pred Britancem Geraintom Thomasom.

DŽEDA - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je zanesljivo napredoval v osmino finala turnirja svetovne serije smash v Džedi. Na turnirju v Savdski Arabiji z nagradnim skladom 1,85 milijona evrov je v drugem krogu ugnal Avstralca Nicholasa Luma s 3:0 v nizih. Za preboj v četrtfinale se bo pomeril z Južnim Korejcem Jangom Woojinom.

ESSEN - Slovenska lokostrelska članska reprezentanca je v nemškem Essnu na evropskem kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre z ukrivljenim lokom osvojila kvoto za nastop v Parizu. To je uspelo Žigi Ravnikarju, ki je v četrtfinalu ugnal rojaka Dena Habjana Malavšiča in na koncu zasedel tretje mesto.

LJUBLJANA - Košarkarska zveza Slovenije je v odzivu za STA zapisala, da se je pojavila možnost nove naturalizacije košarkarja. Imena niso želeli razkriti, po poročanju za košarko specializiranih medijev pa je slovensko državljanstvo prejel Američan Josh Nebo. Ker postopki še potekajo, o konkretnih imenih pri zvezi še niso razpredali.

LJUBLJANA - Španec Chechu Mulero bo od prihodnje sezone športni direktor košarkarskega kluba Cedevita Olimpija. Na tem delovnem mestu bo zamenjal Vlada Ilievskega, ki mu po koncu tega tekmovalnega obdobja poteče pogodba.

LJUBLJANA - Slovenski nogometni trener Zoran Zeljković po prekinitvi sodelovanja ne bo več vodil ljubljanske Olimpije, je klub sporočil na spletni strani in družbenih omrežjih. Triinštiridesetletnik je na klop Olimpije sedel sredi oktobra lani, na njej pa je zdržal slabih sedem mesecev.

MARIBOR - V Letnem kinu Minoriti v Mariboru so nocoj razglasili najboljša športnika Maribora za leto 2023. Tako v ženski kot v moški konkurenci sta naziv osvojila predstavnika borilnih veščin Tyra Barada in Žiga Zagoranski.

LJUBLJANA - Na Kongresnem trgu v Ljubljani so se danes začele Plazma Športne igre mladih - ŠIM. Gre za ljubiteljski športni projekt, ki je leta 1996 naključno vzniknil med prijatelji v Splitu z namenom spodbujanja zdravega življenjskega sloga ter gradnje mostov med narodi in kulturami. Vanj so se že vključili številni mladi na Hrvaškem, v BiH in Srbiji.

BAKU - Slovenska strelka Urška Kuharič je v azerbajdžanskem Bakuju na tekmi svetovnega pokala dosegla najvišjo uvrstitev v slovenskem taboru s 30. mestom v disciplini 10 m z zračno puško. S 628,6 kroga je bila 2,6 kroga oddaljena od uvrstitve v finale najboljše deseterice.

SHEFFIELD - Anglež Kyren Wilson je novi svetovni prvak v snukerju. V slovitem Crucible Theatru v Sheffieldu je v finalu z 18:14 ugnal Valižana Jaka Jonesa, sicer kvalifikanta na SP. Za zmago je 32-letni Wilson v žep pospravil okoli 585.000 evrov.

DALLAS - Branilci naslova severnoameriške hokejske lige NHL Vegas Knights se letos poslavljajo po prvem krogu končnice. V boju za Stanleyjev pokal 2024 so jih s 4:3 v zmagah izločili Dallas Stars, ki so odločilno sedmo tekmo dobili z 2:1.

DALLAS - Ameriški košarkarski trener Jason Kidd je podaljšal pogodbo z Dallas Mavericks, za katere v severnoameriški ligi NBA igra tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić. Enainpetdesetletni nekdanji zvezdnik NBA je podaljšal pogodbo za več let, a vodstvo franšize ni razkrilo dolžine sodelovanje.