Pregled - svet, 6. 5. (ponedeljek)

GAZA - Hamas je sprejel predlog za prekinitev ognja v Gazi, ki sta ga predložila posrednika v pogajanjih Egipt in Katar, je sporočilo palestinsko islamistično gibanje. Predstavnik Hamasa je ob tem izjavil, da je zdaj žogica na strani Izraela. Predlog, katerega podrobnosti še niso znane, naj za izraelsko stran ne bi bil sprejemljiv.

GAZA/ŽENEVA - Izraelska vojska je pred pričakovano ofenzivo na Rafo pozvala okoli 100.000 civilistov, naj se umaknejo iz vzhodnega dela mesta. Po pozivu k evakuaciji je izvedla zračne napade na Rafo. V EU so poziv označili za nesprejemljiv, v Parizu pa so opozorili, da je prisilna razselitev vojni zločin. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je poziv k evakuaciji označil za nečloveškega. Unicef je opozoril, da bi imel vdor v Rafo katastrofalne posledice za 600.000 otrok, ki so si tam poiskali zatočišče.

PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron je kitajskega voditelja Xi Jinpinga ob začetku njegovega obiska v Franciji pozval, naj tesneje sodeluje z Evropo in sprejme pravila svetovne trgovine. Xi se je zavzel za nadaljevanje dialoga med EU in Kitajsko ter da strani ostaneta partnerja, kljub številnim sporom. V znamenju vojne v Ukrajini in trgovinskih odnosov je potekalo tudi tristransko srečanje s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, ki je poudarila, da si bo prizadevala za pošteno konkurenco s Kitajsko v svetovni trgovini. EU računa na Kitajsko, da bo s svojim vplivom na Rusijo doprinesla h končanju vojne v Ukrajini, je dejala von der Leyen.

MOSKVA - Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je generalštab ruske vojske po ukazu predsednika Vladimirja Putina začel priprave na vaje s taktičnim jedrskim orožjem, ki bodo potekale v bližini meje z Ukrajino. V Moskvi so tudi opozorili, da bi Rusija lahko izvedla napade na cilje Združenega kraljestva v Ukrajini in drugod. To so sporočili, potem ko je britanski zunanji minister David Cameron minuli teden v Kijevu izjavil, da London nima zadržkov do tega, da Ukrajina britansko orožje uporabi za napade na cilje v Rusiji.

BRUSELJ - Evropska komisija namerava zaključiti postopek, ki ga je leta 2017 zaradi skrbi na področju vladavine prava sprožila proti Poljski, so sporočili v Bruslju. Ocenila je namreč, da ni več očitnega tveganja za resno kršenje vladavine prava na Poljskem. Poljska je sprožila vrsto zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov, da bi naslovila skrbi na področju neodvisnosti sodstva, priznala je primarnost prava EU in se zavezala implementaciji vseh sodb Sodišča EU in Evropskega sodišča za človekove pravice, so zapisali na komisiji.

RIM - Novinarji italijanske javne radiotelevizije RAI so začeli 24-urno stavko zaradi poskusov politizacije in nadzora s strani vlade premierke Giorgie Meloni, je sporočil sindikat novinarjev Usigrai in obsodil poskuse politikov, da bi medijsko hišo spremenili v trobilo vlade. Vodstvo radiotelevizije je sporočilo, da je stavka ideološko in politično motivirana ter da razlogi zanjo nimajo nobene zveze s pravicami delavcev.

ZAGREB - Predsednik hrvaške vlade in HDZ Andrej Plenković je sporočil, da ima podporo najmanj 76 poslancev, kar mu zagotavlja večino v 151-članskem saboru. Napovedal je tudi, da bo s HDZ oblikoval tretjo zaporedno vlado. Opozicijska SDP je od poskusov, da si zagotovi večino v saboru, odstopila. Plenković naj bi vlado oblikoval z desnim Domovinskim gibanjem in predstavniki manjšin.

BRUSELJ/ZAGREB - Evropska komisija je Hrvaški prižgala zeleno luč za izplačilo 25 milijonov evrov državne pomoči za širitev terminala za utekočinjeni zemeljski plin (LNG) na otoku Krk. Hrvaška bo nepovratno pomoč delno financirala iz načrta za okrevanje in odpornost, so sporočili iz Bruslja.

BERLIN - Nemški krščanski demokrati so na kongresu za svojega predsednika znova izvolili Friedricha Merza, ki je prejel skoraj 90 odstotkov glasov podpore. V govoru je Merz, ki bo vodil stranko še nadaljnji dve leti, dejal, da je stranka pripravljena na vodenje države po naslednjih parlamentarnih volitvah.

BRUSELJ - Na forumu, namenjenem okrepitvi sodelovanja med ukrajinsko in evropsko obrambno industrijo, se je zbralo več kot 140 podjetij iz 25 držav. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba sta ob tem spričo ruske agresije pozvala k vlaganju v ukrajinsko obrambno industrijo.

VARŠAVA - Na tisoče mladih Judov iz različnih držav se je na območju nekdanjega nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz udeležilo pohoda živih v spomin na žrtve holokavsta. Skupaj s približno 50 preživelimi holokavsta so prehodili 3,2 kilometra dolgo pot od Auschwitza do Birkenaua, so sporočili organizatorji.

DEBRECEN - Na poziv madžarskega opozicijskega politika Petra Magyara se je v nedeljo na ulicah zbralo na tisoče ljudi in znova protestiralo proti vladi premierja Viktorja Orbana. Magyar je shod označil za največjo politično demonstracijo v zadnjih desetletjih ter kritiziral delo trenutne vlade. 43-letni Magyar, sicer nekdanji član vladajočega Fidesza, velja za vzhajajočo zvezdo opozicije v državi. S svojo stranko Spoštovanje in svoboda se bo udeležil junijskih evropskih in lokalnih volitev.

DRESDEN - Policija v nemški zvezni deželi Saška je po napadu na nemškega evropskega poslanca iz vrst socialdemokratov Matthiasa Eckeja identificirala vse štiri storilce. Potem ko se je v nedeljo 17-letnik predal policiji zaradi napada na evroposlanca, je policija uvedla preiskavo še proti trem drugim storilcem, so sporočili iz saškega kriminalističnega urada in tožilstva. Četverica je sicer trenutno na prostosti.

PANAMA - Na nedeljskih predsedniških volitvah v Panami je zmagal nekdanji zunanji in pravosodni minister Jose Raul Mulino, sicer tesni zaveznik bivšega predsednika Ricarda Martinellija, ki je bil obsojen zaradi korupcije. Mulino bo mandat prevzel 1. julija in se bo moral spoprijeti s številnimi izzivi, med drugim z gospodarskimi težavami in korupcijo.