Število žrtev poplav v Braziliji še narašča

Porto Alegre, 6. maja - V uničujočih poplavah, ki so v minulih dneh prizadele jug Brazilije, je doslej umrlo najmanj 78 ljudi, so sporočile brazilske oblasti. Številna mesta v zvezni državi Rio Grande do Sul so pod vodo, svoje domove pa je moralo zapustiti 115.000 ljudi. Reševalci medtem nadaljujejo prizadevanja, da bi dosegli ljudi, ki so ostali odrezani od sveta.