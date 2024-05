Poplave v Braziliji zahtevale že več kot 60 življenj

Porto Alegre, 5. maja - Poplave, ki so v minulih dneh prizadele jug Brazilije, so doslej zahtevale že najmanj 66 življenj, več kot 80.000 ljudi je moralo zapustiti svoje domove. Po podatkih civilne zaščite pogrešajo najmanj sto ljudi. Oblasti si v bitki s časom prizadevajo, da bi rešile ljudi, ki jih ogrožajo narasle vode in zemeljski plazovi.